حقيقة توقف مكافآت الطلاب والطالبات بالجامعات

نايف السالم(صدى):

كشف الدكتور محمد الصالح أمين عام اللجنة المؤقتة للتعليم العالي، حقيقة إيقاف مكافآت الطلاب والطالبات أو فرض رسوم على التعليم العالي بالجامعات، بعد إقرار النظام الجديد للجامعات.

وأكد «الصالح» في تصريحات ببرنامج «تم» على قناة SBC أن النظام الجديد للجامعات لا يعني إطلاقًا توقف مكافآت الطلاب والطالبات أو فرض رسوم على التعليم العالي بالجامعات.

وأوضح أن مكافآت الطلاب والحديث عن فرض رسوم لا علاقة لها بالنظام الجديد للجامعات، لافتًا إلى أن الأمور المالية للجامعات لها قرارات مستقلة عن النظام التعليمي.

كما أشار إلى أن نظام مجلس التعليم العالي الصادر عام 1414هـ والفعال حتى الآن لم يتطرق على الإطلاق للمكافآت ولا الرسوم، مستبعدًا إمكانية حصول الجامعات على استقلالية تامة تمكنها من حجب مكافآت أو فرض رسوم على الطلاب الجامعيين.