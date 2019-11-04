بالفيديو.. «متظاهر» ينقذ زميله المُصاب بطريقة بطولية
وثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ متظاهر عراقي لـ زميله المصاب على حافة الجسر، بطريقة بطولة مثلما يحدث في أفلام الأكشن.
وظهر بالفيديو ” متظاهرًا ” من فريق الإنقاذ الذين يتواجدون في ساحة التحرير، وهو يُنقذ أحد جرحى الخط الأمامي للمتظاهرين على جسر الجمهورية؛ بعد أن أصيب بنيران قوات مكافحة الشغب.
وربط ” المنقذ ” زميله الجريح على ظهره بالحبال، وتمكن من السير به من منتصف الجسر المطل على نهر دجلة وصولآ إلى البر حيث تم تسليمه للمعالجين.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6123 ] نشر منذ 59 دقيقة
جزاه الله كل خير و الحمد لله علي سلامة المصاب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86259 ] نشر منذ 10 دقائق
كفو يابطل ..