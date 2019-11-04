بالفيديو.. «متظاهر» ينقذ زميله المُصاب بطريقة بطولية

بغداد(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ متظاهر عراقي لـ زميله المصاب على حافة الجسر، بطريقة بطولة مثلما يحدث في أفلام الأكشن.

وظهر بالفيديو ” متظاهرًا ” من فريق الإنقاذ الذين يتواجدون في ساحة التحرير، وهو يُنقذ أحد جرحى الخط الأمامي للمتظاهرين على جسر الجمهورية؛ بعد أن أصيب بنيران قوات مكافحة الشغب.

وربط ” المنقذ ” زميله الجريح على ظهره بالحبال، وتمكن من السير به من منتصف الجسر المطل على نهر دجلة وصولآ إلى البر حيث تم تسليمه للمعالجين.