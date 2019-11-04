جريمة قتل.. وطوارئ في جهاز أمن الدولة القطري والحرس الأميري
كشفت المعارضة القطرية عن حالة طوارئ في جهاز أمن الدولة القطري والحرس الأميري بقطر وارتباك كبير ، بالتزامن مع خضوع عدد من الضباط للتحقيق .
وقال المتحدث باسم المعارضة خالد الهيل أن هناك اختفاء لمجموعة كبيرة من الذخيرة والأسلحة الخفيفة التابعة للحرس الأميري .
وأضاف أن الواقعة تم اكتشافها عند القبض على مواطن قطري أطلق النار على صديقه ، وعند معاينة سلاح الجريمة تم اكتشاف تبعيته للحرس الأميري .
وأضاف أن التفتيش إثر الجريمة كشف عن اختفاء كمية كبيرة من الأسلحة وأنها معروضة للبيع في السوق السوداء .
أبو عمر[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ يومين
إن الله يمهل ولا يهمل
كل الجرائم التي تسببت فيها قطر ودعمتها في كل البلدان العربية لن تمر مرور الكرام
ولا بد أن يأتي يوم وينقلب السحر على الساحر
بإذن الله يجي اليوم الذي ينتظره الأيتام والأرامل والمعاقين والمهجرين والمشردين بسبب دعم قطر