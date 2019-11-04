جريمة قتل.. وطوارئ في جهاز أمن الدولة القطري والحرس الأميري

ماجد القزيز(صدى):

كشفت المعارضة القطرية عن حالة طوارئ في جهاز أمن الدولة القطري والحرس الأميري بقطر وارتباك كبير ، بالتزامن مع خضوع عدد من الضباط للتحقيق .

وقال المتحدث باسم المعارضة خالد الهيل أن هناك اختفاء لمجموعة كبيرة من الذخيرة والأسلحة الخفيفة التابعة للحرس الأميري .

وأضاف أن الواقعة تم اكتشافها عند القبض على مواطن قطري أطلق النار على صديقه ، وعند معاينة سلاح الجريمة تم اكتشاف تبعيته للحرس الأميري .

وأضاف أن التفتيش إثر الجريمة كشف عن اختفاء كمية كبيرة من الأسلحة وأنها معروضة للبيع في السوق السوداء .