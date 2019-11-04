الأرصاد: إعصار مها قد يتطور إلى الدرجة الثالثة خلال 24 ساعة

علي القحطاني(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين تطور إعصار مها من الدرجة الأولى إلى الثالثة خلال الـ 24 المقبلة وتغير اتجاه حركته إلى الشمال الشرقي .

وأكدت أن الإعصار سيمر بالدرجة الثانية خلال الساعات المقبلة وقد تصل للدرجة الثالثة ، إذ تقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ”92-86″ عقدة/ “170-160” كم/س، ويتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة .

وكان الإعصار قبل ساعتين يبعد 370كم عن أقرب نقطة في سلطنة عمان (رأس مدركة) مع استمرار تحركه باتجاه الغرب/ الشمال الغربي .

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