الأرصاد: إعصار مها قد يتطور إلى الدرجة الثالثة خلال 24 ساعة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين تطور إعصار مها من الدرجة الأولى إلى الثالثة خلال الـ 24 المقبلة وتغير اتجاه حركته إلى الشمال الشرقي .
وأكدت أن الإعصار سيمر بالدرجة الثانية خلال الساعات المقبلة وقد تصل للدرجة الثالثة ، إذ تقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ”92-86″ عقدة/ “170-160” كم/س، ويتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة .
وكان الإعصار قبل ساعتين يبعد 370كم عن أقرب نقطة في سلطنة عمان (رأس مدركة) مع استمرار تحركه باتجاه الغرب/ الشمال الغربي .
إقرأ أيضاً :
اترك تعليقاً