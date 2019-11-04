«أبل» تتيح الفرصة لتحديث هواتف آيفون القديمة

وكالات(صدى):

أعلنت شركة أبل، عن إتاحة الفرصة لأصحاب هواتف آيفون القديمة لتحديث هواتفهم، ويأتي ذلك بعد إطلاقها تحذيرًا من تعطل بعض الخصائص في حال عدم التحديث.

وأوضحت الشركة أنه في حال لم تتم عملية تحديث هواتف «آيفون 5» بحلول 3 نوفمبر فإن المستخدمين يصبحون بحاجة إلى إتمام استعادة الهاتف عبر استخدام حواسيب ماك أو «بي سي»؛ لتحديث النسخ الاحتياطية.

وأكدت الشركة قبل عدة أيام أن أجهزتها التي صدرت عام 2012 وما قبله مثل هاتف «آيفون 5»، بحاجة إلى تحديث عاجل لنظام التشغيل iOS 10.3.4، وفي حال لم يقدم المستخدم على تحديث النظام فإن وظائف مثل «آي كلاود» ومتجر أبل لن تعمل على جهازه.

كما سيساعد تحديث نظام التشغيل في المحافظة على دقة نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس»، لافتة إلى أن التحديث يساهم في استمرار الأعمال التي تعتمد على الوقت والتاريخ، مثل «البريد الإلكتروني، ومتجر أبل وآي كلاود، ومتصفحات الإنترنت».