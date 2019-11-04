«الجزيرة الإنجليزية» تتجاهل تميم وتهاجم حليفه أردوغان

ماجد القزيز(صدى):

هددت ” الجزيرة الإنجليزية ” العلاقات المشبوهة بين قطر وتركيا بعد الهجوم على أنقرة، في وقائع تخص العملية التركية المسماة ” نبع السلام ” على الشمال السوري، بينما كان ” أردوغان ” قد ألقى بثقله وراء ” تميم بن حمد آل ثاني ” عقب مقاطعته لدعمه للإرهاب.

وكشفت تقارير، أن قناة الجزيرة الإنجليزية تقوم بهجوم على تركيا بسبب ما تفعله من انتهاكات ضد الأكراد، الأمر الذي يعتبره تميم خيانة من “الجزيرة”؛ إذ لطالما عملت هذه الشبكة، الممولة من حكومة قطر؛ حيث مجموعة صغيرة من الأشخاص داخل الجزيرة الإنجليزية يقومون بمحو إرث الشبكة والعمل على التقويض من الشراكة التركية القطرية.

ولكن، الجزيرة الإنجليزية، كحال المنصات الغربية التي انتقل منها بعض موظفيها إلى الجزيرة، قامت بترديد نفس نقاط الحوار التي تتبناها الحكومات الغربية، على الهواء؛ بينما تغطية منصة الجزيرة في قطر لعملية نبع السلام تثير تساؤلات حول صحة العلاقات التركية القطرية.