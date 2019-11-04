ضبط مقيم بحوزته مبلغ مالي كبير يخفيه بمركبته في عفيف

نايف السالم(صدى):

فتحت الجهات الأمنية بمحافظة عفيف، التحقيق مع مقيم عُثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لم يقدم ما يثبت مصدره؛ حيث كان يخفيه داخل مركبته؛ ليتم ضبطه في إحدى نقاط التفتيش التي تقيمها فرق الدوريات بمتابعة قائد دوريات أمن عفيف النقيب توفيق مفرح بن شهيل.

واشتبهت الفرقة في إحدى السيارات المارة يقودها مقيم وبتفتيشها ضُبط بداخلها مبلغ مالي كبير، وعند سؤاله عن مصدر هذه الأموال لم يقدم أيّ مستند رسمي يوثّق مصدرها.

وفي السياق نفسه، تم ضبط أسلحة ” بندقية آلية ومسدس ” غير مرخصة مع أحد الأشخاص، وتمّ إحالة الجميع والمضبوطات إلى مركز الشرطة لاتخاذ اللازم حيالهم.