بالفيديو.. متابع لـ«بدور البراهيم»: كرهنا حريمنا بسببك.. وتصرف غريب من الأخيرة
أثارت الفاشينستا الشهيرة بدور البراهيم الجدل بتعليق مثير لأحد معجبيها نشرته على حسابها بموقع ” سناب شات ” .
وقال المتابع للفاشينستا : تكفين ارسلي شي يعوفنا فيك. والله كرهنا حريمنا وبيوتنا بسببك. مدري سنعك ووذافتك ذي دايم ولا عشان التصوير .
وأضاف: وشغلة ثانية انتي يتابعونك حريم واجد وصلي له ان الكشخة ما هي بس للطلعة .
وقصدت “بدور ” بذلك أن تترك الرد للمتابعين ، بينما أحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل أجبرتها على الإعتذار إلا أنها نالت إنتقاد حاد أيضاَ بسبب اعتذارها عن تعليق أصرت على نشره ولم تحذفه من صفحاتها .
وقال أحد المتابعين ساخراً : كيف تعتذر عن كلام الرجل وغزله وتنزله على سنابها ، وغيرها من الإنتقادات .
وكانت الفاشينستا قد سببت جدل سابق بعد حديثها عن رفضها للزواج وأن جميع من تقدموا لها بعد الطلاق بعضهم ذكور والآخر كلاب !
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