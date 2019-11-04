بالفيديو.. متابع لـ«بدور البراهيم»: كرهنا حريمنا بسببك.. وتصرف غريب من الأخيرة

الرياض(صدى):

أثارت الفاشينستا الشهيرة بدور البراهيم الجدل بتعليق مثير لأحد معجبيها نشرته على حسابها بموقع ” سناب شات ” .

وقال المتابع للفاشينستا : تكفين ارسلي شي يعوفنا فيك. والله كرهنا حريمنا وبيوتنا بسببك. مدري سنعك ووذافتك ذي دايم ولا عشان التصوير .

وأضاف: وشغلة ثانية انتي يتابعونك حريم واجد وصلي له ان الكشخة ما هي بس للطلعة .

وقصدت “بدور ” بذلك أن تترك الرد للمتابعين ، بينما أحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل أجبرتها على الإعتذار إلا أنها نالت إنتقاد حاد أيضاَ بسبب اعتذارها عن تعليق أصرت على نشره ولم تحذفه من صفحاتها .

وقال أحد المتابعين ساخراً : كيف تعتذر عن كلام الرجل وغزله وتنزله على سنابها ، وغيرها من الإنتقادات .

وكانت الفاشينستا قد سببت جدل سابق بعد حديثها عن رفضها للزواج وأن جميع من تقدموا لها بعد الطلاق بعضهم ذكور والآخر كلاب !

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