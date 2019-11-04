النائب العام السوداني يأمر بالتحقيق في إنقلاب 1989 العسكري

الخرطوم(صدى):

أمر النائب العام السوداني بفتح تحقيق في الإنقلاب العسكري بالسودان عام 1989 م والذي أدى إلى قدوم الرئيس السوداني عمر البشير إلى السلطة .

وقرر النائب العام تاج السر علي الحبر تشكيل لجنة تحقيق مكونة من رئيس نيابة عامة ، ووكيل نيابة ورئيس شرطة ، وممثل شرطة ومحام ، مع رفع النتائج النهائية خلال 3 أشهر فقط .

ومن المقرر أيضاً أن يتم رفع النتائج بشكل دوري ، مع سلطة تغيير اللجنة من قبل النائب العام وجواز تمديد عملها لفترة واحدة .

وينتظر الشعب السوداني نتائج التحقيق في الإنقلاب العسكري بالبلاد الذي وقع قبل 30 عام ، بوقائعه وملاباساته ، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية السوداني لعام 1991 ، وقانون النيابة العام لعام 2017 ، والقوانين ذات الصة .