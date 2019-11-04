موهبة سنغالية وأخرى يابانية تخطف أنظار نادي برشلونة في كأس العالم للناشئين

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية إسبانية ، عن مواصلة مسؤولو نادي برشلونة الإسباني متابعة بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حالياً في البرازيل، حيث أبدوا إعجابهم الشديد بلاعبين في مونديال الناشئين، وعلى رأسهم السنغالي بابا سار، والياباني نيشيكاوا.

وأشارت المصادر إلى أن برشلونة يتابع نيشيكاوا المعار حالياً لنادي شيريزو أوساكا منذ الموسم الماضي، بعد أن أكد كشافو البلوغرانا في اليابان أنه لاعب مميز، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع ويتمتع أيضاً بإمكانات هجومية مميزة.

على الجانب الآخر، أكد التقرير أن السنغالي بابا سار جذب أنظار مسؤولي البارسا بشدة خلال مشاركاته مع أسود التيرانغا في البطولة، خاصة أنه يجيد في مركز لاعب الوسط المدافع، الذي ترغب إدارة برشلونة في تعزيز هذا المركز، خاصة مع تقدم سيرجيو بوسكيتس والكرواتي إيفان راكيتيتش في العمر، وضرورة تعزيز هذا المركز بلاعبين واعدين.

ويلعب بابا سار في نادي جينراسيون فوت السنغالي، الذي سبق أن واجه الزمالك المصري في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وانتهت المواجهتان بصعود الزمالك لدور الـ16.