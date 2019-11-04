«قياس» يكشف عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي للفترة الأولى لعام 1441هـ
كشف مركز قياس عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي للفترة الأولى (للبنين والبنات لعام 1441هـ).
و يركز قياس على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، بالإضافة إلي قياسه اختبار القدرات العامة، القدرات التحليلية والاستدلالية.
ومن أهداف اختبار القدرات العامة في قياس: القدرة على فهم المقروء، القدرة على إدراك العلاقات المنطقية، القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، القدرة على الاستنتاج، القدرة على القياس.
ولمعرفة نتائج الاختبار الورقي يمكن الدخول على الرابط التالي: هنا
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