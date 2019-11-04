«قياس» يكشف عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي للفترة الأولى لعام 1441هـ

عادل الحربي(صدى):

كشف مركز قياس عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي للفترة الأولى (للبنين والبنات لعام 1441هـ).

و يركز قياس على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، بالإضافة إلي قياسه اختبار القدرات العامة، القدرات التحليلية والاستدلالية.

ومن أهداف اختبار القدرات العامة في قياس: القدرة على فهم المقروء، القدرة على إدراك العلاقات المنطقية، القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، القدرة على الاستنتاج، القدرة على القياس.​

ولمعرفة نتائج الاختبار الورقي يمكن الدخول على الرابط التالي: هنا