حساب المواطن يتفاعل مع شكوى متقاعد لتأخر الرد على الاعتراض المالي

حمود العنزي(صدى):

تفاعل برنامج حساب المواطن مع شكوى متقاعد من وظيفته من تأخر رد البرنامج على الاعتراض المالي، نظراً لتأثر حالته المالية بعد التقاعد.

وتساءل المواطن المتقاعد: ” قدمت اعتراضاً لأن الدفعة لم تنزل لوالدي بسبب إنه تحول من موظف إلى متقاعد وإلى الآن الاعتراض جديد ولا يوجد رد متى ممكن يرجع له الدعم ” .

وأجاب حساب المواطن: ” أهلاً بك، الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المالي المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض المالي عن طريق حسابك (الدفعات المالية، الاعتراضات المالية السابقة) ” .