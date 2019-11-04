حساب المواطن يتفاعل مع شكوى متقاعد لتأخر الرد على الاعتراض المالي
تفاعل برنامج حساب المواطن مع شكوى متقاعد من وظيفته من تأخر رد البرنامج على الاعتراض المالي، نظراً لتأثر حالته المالية بعد التقاعد.
وتساءل المواطن المتقاعد: ” قدمت اعتراضاً لأن الدفعة لم تنزل لوالدي بسبب إنه تحول من موظف إلى متقاعد وإلى الآن الاعتراض جديد ولا يوجد رد متى ممكن يرجع له الدعم ” .
وأجاب حساب المواطن: ” أهلاً بك، الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المالي المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض المالي عن طريق حسابك (الدفعات المالية، الاعتراضات المالية السابقة) ” .
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