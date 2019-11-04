مجددا.. ملا الحسيني تثير الجدل بسبب ” شاب الربو “

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تستمر الإعلامية ملاك الحسيني في إثارة الجدل بنفسها في حلقة عن أثر المرض على الناس، ببرنامج ” حراك مع ملاك ” المذاع على ” mbc ” .

وأجرت ” ملاك ” حوار مع شاب مصاب بالربو يتكلم عن صراعه مع المرض، لترد عليه قائلة: “ أحسها أشياء عادية وفي ناس عندهم أشياء أخطر وأعمق ” .

وانتقد المتابعون أسلوب ملاك الحسيني في الحديث مع ” شاب الربو ” ، إذ يرون أن ردودها لم تكن لائقة وتفتقر للحرفية.