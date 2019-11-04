الهتافات العنصرية تدفع «بريشيا» للتهديد باعتزال كرة القدم

نواف السالم(صدى):

غضب لاعب فريق بريشيا الإيطالي، ماريو بالوتيلي، وهدد باعتزاله كرة القدم وقام بركل الكرة إلى المدرجات، خلال المباراة التي جمعت فريقه بفيرونا اليوم الأحد.

وجاء ذلك بعدما استهدفته جماهير فريق فيرونا بهتافات عنصرية، حيث خسر ” بريشيا ” 1-2 أمام فيرونا اليوم الأحد في الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي.

وحذر المتحدثون في الملعب، الجماهير من أنه سيتم الغاء المباراة، بموجب قواعد مكافحة العنصرية في الدوري الإيطالي إذا استمرت الإساءة.

يُذكر أن ” بالوتيلي ” ولد في إيطاليا من اب وأم من غانا، كاد أن يفتتح التسجيل في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وسدد كرة قوية من ركلة حرة مرت بجوار القائم، كما سجل هدف بريشيا الوحيد في الشوط الثاني.