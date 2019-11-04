محاكمة مواطن سعودي أمام القضاء المصري الأربعاء المقبل
يواجه أحد المواطنين تهمة جلب وحيازة مواد مخدرة أمام القضاء المصري ، بعد أن تم إلقاء القبض عليه بمطار الغردقة بمصر قادماً من إحدى الدول الأوروبية .
وفي التفاصيل ، فقد قالت السلطات المصرية أنه العثور على تشكيلة مخدرات مع المتهم تشمل قالب مخدر هروين زنه كجم ، 1044 قرص مخدر ، 13 لفافة مخدر الماراجونا ، و13 قطعة مخدر حشيش ، و10 أنانبيب تستخدم لتعاطي الكوكايين ، ومبالغ مالية مجهولة المصدر .
كما أشارت إلى أن المواطن المتهم اعترف بالفعل بجريمة حيازة المخدرات وجلبها لمصر بقصد الإتجار .
ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم الأربعاء المقبل بمحكمة جنايات البحر الأحمر المصرية لتطبيق النظام .
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