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محاكمة مواطن سعودي أمام القضاء المصري الأربعاء المقبل

محاكمة مواطن سعودي أمام القضاء المصري الأربعاء المقبل
عادل الحربي(صدى):

يواجه أحد المواطنين تهمة جلب وحيازة مواد مخدرة أمام القضاء المصري ، بعد أن تم إلقاء القبض عليه بمطار الغردقة بمصر قادماً من إحدى الدول الأوروبية .

وفي التفاصيل ، فقد قالت السلطات المصرية أنه العثور على تشكيلة مخدرات مع المتهم تشمل قالب مخدر هروين زنه كجم ، 1044 قرص مخدر ، 13 لفافة مخدر الماراجونا ، و13 قطعة مخدر حشيش ، و10 أنانبيب تستخدم لتعاطي الكوكايين ، ومبالغ مالية مجهولة المصدر .

كما أشارت إلى أن المواطن المتهم اعترف بالفعل بجريمة حيازة المخدرات وجلبها لمصر بقصد الإتجار .

ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم الأربعاء المقبل بمحكمة جنايات البحر الأحمر المصرية لتطبيق النظام .


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