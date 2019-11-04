الزعاق: إعصار مها تطور إلى الدرجة الثانية 

عادل الحربي(صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن إعصار مها تطور إلى الدرجة الثانية، موضحا أنه يتمركز وسط بحر العرب ويبعد حالياً 730 كم عن أقرب نقطة في سلطنة عمان “رأس مدركة”.

وكانت دائرة الأرصاد العُمانية توقعت تطور الحالة المدارية المعروفة باسم ”مها“ المتواجدة وسط بحر العرب، إلى إعصار من الدرجة الثانية.

ولفتت “الأرصاد العُمانية” عبر حسابها في “تويتر” إلي أن ”مها” تطورت خلال الساعات الماضية إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية بسرعة رياح حول المركز (85-95 عقدة)“.

وأوضحت أن “الإعصار يبعد حاليًا 730 كم عن أقرب نقطة في السلطنة (رأس مدركة) مع استمرار تحركه باتجاه الغرب/ الشمال الغربي”.