6 مدربين للهلال مقابل 3 لأوراوا منذ نهائي 2017

نواف السالم(صدى):

رغم مرور أقل من عامين ، من لقاء فريق الهلال وجه لوجه مع منافسه أوراوا الياباني ، إلا انه شهد منصب المدير الفني في الفريقين تغييرات كبيرة حيث استغنى الهلال منذ ذلك النهائي عن خمسة مدربين بعد ان انفصل عن الأرجنتيني رامون دياز .

وعين الهلال مواطنه خوان براون بديل موقت حتى نهاية الموسم واستعان في العام التالي بالبرتغالي جورجي جيسوس ولكنه رحل بعد ٦ اشهر فقط وخلفه عقب ذلك الكرواتي زوران ماميتش ولم يستمر طويلا ليقع اختيار الهلاليين على البرازيلي شاموسكا.

اما في مطلع الموسم الحالي فقد اتجهت بوصلة الهلال صوب رومانيا اذ تم التعاقد مع رازفان لوشيسكو الذي يامل بان يعيد اللقب القاري الى خزائن الزعيم.

بينما يراهن أوراوا على اسم محلي هو تسويوشي أوتسوكي الذي عمل مساعدًا مع المدرب البرازيلي أوزفالدو أوليفيرا ولكن الهزيمة من سانفريس هيروشيما تسببت برحيل الأخير وتعيين أوتسوكي بدلا عنه.

يٌشار أنه سيتواجه الفريقان في الدور النهائي من بطولة دوري ابطال اسيا ، ذهابًا بالرياض على ان تكون موقعة الرد في طوكيو اليابانية .