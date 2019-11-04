أسباب مختلفة تدفع الأوروبيات للالتحاق بداعش

وكالات(صدى):

أزاحت دراسة حديثة لمركز أبحاث مكافحة التطرف في بريطانيا، الستار عن عوامل عديدة تتأثر بها الفتيات، تتجاوز الوقوع في الحب أو الزواج، بما في ذلك مشاعر الإقصاء الاجتماعي وجاذبية الأخوة.

وكشفت النتائج، إن هناك تصوراً سائداً بأن النساء والفتيات المرتبطات بعناصر من داعش، واللاتي غالباً ما يطلق عليهن اسم ” عرائس الجهاديين ” ، يتم تحفيزهن فقط عن طريق الحب أو الزواج.

وتوجد أسباب عديدة ومتنوعة للتطرف، بما في ذلك جاذبية الأخوة، أو الرغبة في أن تكون جزءاً من جهود مجموعة ما لبناء دولة ما، أو أن تكون جزءاً من شيء أكبر وإلهي، كما أن التمرد ضد المجتمع وأولياء الأمور، كان يلعب دوراً هاماً وعاماً أيضاً، إلى جانب تمكين المرأة ورفض النسوية الغربية.