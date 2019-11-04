بيل يرحل عن ريال مدريد في الميركاتو الشتوي 

نواف السالم(صدى):

حسم للويلزي غاريث بيل في نادي ريال مدريد الإسباني قراره بشكل نهائي في ريال مدريد، قائلا أنه لا يريد البقاء في الميرينغي، لافتا إلى أن الطريقة التي يتم التعامل بها معه يشوبها الكثير من عدم الاحترام.

ومن المقرر أن بيل سيرحل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تبدأ في يناير 2020، حيث أنه يملك العديد من العروض الخارجية.

وبات بيل قريبًا للغاية من الرحيل، خاصة أن مديري أعماله تلقوا عروضًا مغرية للغاية من أندية صينية كبيرة لضم بيل في الميركاتو الشتوي.

وضغط مديري أعمال غاريث بيل على إدارة ريال مدريد لقبول رحيل اللاعب الويلزي الدولي، في ظل إصراره على عدم الاستمرار في صفوف الميرينغي.

واتضح أن هناك عقبة واحدة تمنع رحيل بيل عن ريال مدريد حاليًّا، وهي أن زيدان لا يريد رحيل اللاعب دون أن يكون هناك بديل، في ظل الاعتماد على بيل أخيرًا في العديد من المباريات، مع إصابة ماركو أسينسيو، وابتعاد إيسكو عن مستواه