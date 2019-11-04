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إشادة واسعة بموقف المملكة في الإفراج عن مئات السجناء الباكستانيين

إشادة واسعة بموقف المملكة في الإفراج عن مئات السجناء الباكستانيين
إسلام آباد(صدى):

أشادت الحكومة الباكستانية بموقف المملكة والإمارات بالإفراج عن 2445 سجين باكستاني خلال العام الماضي .

ووصفت وزارة المغتربين الباكستانية الحدث بكونه “غير مسبوق ” نتيجة للعلاقات التاريخية الوطيدة مع المملكة والإمارات ، مشيرة إلى أن هناك عدد أقل بسجون عمان والكويت والعراق يهمها إطلاق سراحهم .

الجدير بالذكر أن المملكة قد أطلقت سراح 1244 سجين باكستاني العام الماضي ، فيما أطلقت الإمارات عدد 1200 سجين .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 17 دقيقة

ايه ماعاد فيه مكان للسعوديين

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