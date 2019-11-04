بالفيديو.. شلالات «نياجرا» تشهد حدث تاريخي بسبب سفينة عالقة منذ قرن

أوتاوا(صدى):

وثق مقطع فيديو تحرك ” سفينة كانت عالقة لمدة تزيد على قرن أعلى شلالات نياجرا؛ بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وتقدمت السفينة 50 مترًا مقارنة بموقعها الأساسي حيث انقلبت السفينة على جنبها؛ بسبب الأمطار والرياح العاتية في المنطقة مساء الخميس.

تجدر الإشارة إلى أن السفينة تحمل اسم ” آيرون سكو ” ، وهي أحد المعالم الشهيرة في شلالات نياجرا، بعدما علقت بين الصخور على الجانب الكندي من الشلالات عام 1918 على بُعد 600 متر من انحدار الشلالات؛ إثر عملية سحب لها.