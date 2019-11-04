ماجد عبد الله: إدارة النصر السابقة كانت هلالية
فجر ماجد عبد الله نجم النصر والمنتخب الوطني السابق مفاجأة من العيار الثقيل عن إدارة النصر السابقة برئاسة سعود آل سويلم مؤكداً ان انتمائها كان لنادي الهلال .
وقال عبد الله في تصريحات لصحيفة محلية أن فريق النصر يعلم جيداً أن تلك الإدارة كانت هلالية مدللاً على ذلك بعدم تقدير اللاعبين القدامى للنادي وفتح الأبواب لهم .
وأرجع النجم النصراوي السابق تفوق ناديه في عهد سعود آل سويلم وفوزه بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى تألق اللاعبين الأجانب وحدهم دون جهد للإدارة .
وأكد “عبد الله ” أنه لم يشعر بالتقدير في عهد الإدارة السابقة رغم لعبه به لعمر طويل قائلاً ” لو عملنا موازنة للمسألة سنجد أن النادي ما زال مديون للاعب ” .
ورغم التصريحات المثيرة إلا أنه أكد أن ما يقوله ليس من فراغ قائلاً ” قبل ما نلعب للنادي وتمثيلنا للمنتخب كنا مشجعين ، وخدمنا في هذا المجال سنوات طويلة ولما نطرح رأي أكيد سنجد من يسمع ، عكس المتواجدين حالياً اللي كل همهم خالف تعرف .
يذكر أن الفريق النصراوي ظهر في أزهى فتراته خلال فترة رئاسة سعود آل سويلم عندما تم تتويجه بلقب دوري المحترفين بفارق نقطة وحيدة عن نادي الهلال .
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