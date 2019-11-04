ماجد عبد الله: إدارة النصر السابقة كانت هلالية

نواف السالم(صدى):

فجر ماجد عبد الله نجم النصر والمنتخب الوطني السابق مفاجأة من العيار الثقيل عن إدارة النصر السابقة برئاسة سعود آل سويلم مؤكداً ان انتمائها كان لنادي الهلال .

وقال عبد الله في تصريحات لصحيفة محلية أن فريق النصر يعلم جيداً أن تلك الإدارة كانت هلالية مدللاً على ذلك بعدم تقدير اللاعبين القدامى للنادي وفتح الأبواب لهم .

وأرجع النجم النصراوي السابق تفوق ناديه في عهد سعود آل سويلم وفوزه بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى تألق اللاعبين الأجانب وحدهم دون جهد للإدارة .

وأكد “عبد الله ” أنه لم يشعر بالتقدير في عهد الإدارة السابقة رغم لعبه به لعمر طويل قائلاً ” لو عملنا موازنة للمسألة سنجد أن النادي ما زال مديون للاعب ” .

ورغم التصريحات المثيرة إلا أنه أكد أن ما يقوله ليس من فراغ قائلاً ” قبل ما نلعب للنادي وتمثيلنا للمنتخب كنا مشجعين ، وخدمنا في هذا المجال سنوات طويلة ولما نطرح رأي أكيد سنجد من يسمع ، عكس المتواجدين حالياً اللي كل همهم خالف تعرف .

يذكر أن الفريق النصراوي ظهر في أزهى فتراته خلال فترة رئاسة سعود آل سويلم عندما تم تتويجه بلقب دوري المحترفين بفارق نقطة وحيدة عن نادي الهلال .