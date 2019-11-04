«تسلا» تطلق سيارة جديدة بمميزات تجعلك تنام على الطريق

واشنطن(صدى):

كشفت شركة “تسلا” الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات عن تطوير منظومة الطيار الآلي، إذ يمكن لقائد السيارة أن ينام على الطريق.

وأبانت “تسلا”، أنها طرحت تحديثا لنظام “الطيار الآلي” بسياراتها، بحيث يمكنه التعرف على “المخاريط المرورية”، وتجنبها، و يمكن لـ”طيار تسلا الآلي” أن يتعرف على أصعب العقبات على الطريق، مثل شخص أسمر البشرة وسط الليل الحالك على الطريق السريع، واكتشاف الأعمدة على الطريق.

​ونوهت أنه بتلك الطريقة يمكن لقائد السيارة أن ينام وهو مطمئن أن سيارته لن تصطدم بأي حدث طارئ، يمكن أن يقع على الطريق. محذرة السائقين:” يجب أن تكونوا متيقظين دوما، لأن تلك المنظومة آلية ولا تزال قيد الاختبار، حتى لا يتفاجئ قائد السيارة بأي حدث طارئ قد يتسبب في حادث مروري”.