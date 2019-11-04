إقالة رئيس «ماكدونالدز» بسبب علاقة محرمة

واشنطن(صدى):

ترك الرئيس التنفيذي لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة ” ماكدونالدز” ستيف إيستربروك، منصبه بعدما وجدت الإدارة أنه اخترق قواعد السلوك التي وضعتها؛ حيث كان يواعد موظفة في سلسلة المطاعم الشهيرة، الأمر الذي يعتبر انتهاكا للوائح الداخلية.

وأوضح الرئيس التنفيذي بأن العلاقة كانت برضا الطرفين، لكنه أقر في الوقت ذاته بأنه تنتهك قواعد ماكدونالدز، التي لا تسمح للمدراء بإقامة علاقات عاطفية مع مرؤوسيهم المباشرين أو حتى غير المبشرين.

وأكد إيستربروك إن مجلس الإدارة صوّت على رحليه عن السلسلة العملاقة داخل الولايات المتحدة وخارجها؛ فيما لم تعط ” ماكدونالدز ” التي تعتبر من أكبر سلاسل المطاعم في العالم، أي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العلاقة التي ارتبط بها إيستربروك.