موقف مشين لزوجة محرز بملهى ليلي والنجم الدولي في مأزق !

طلال الغامدي(صدى):

تسبب موقف غريب لزوجة اللاعب الجزائري الدولي رياض محرز في وضعه بمأزق أمام الجمهور والوسط الإعلامي والرياضي بعدما شوهدت في ملهى ليلي بصحبة الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر .

ومن المعروف أن محرز يعزف عن الملاهي الليلية لا سيما ذلك الملهى الشهير بين لاعبي ناديه مانشستر سيتي والذي قضت فيه زوجته تلك الأمسية المسيئة إذ قيل أنها كانت في إنسجام مع وايلدر .

كما يتجنب محرز المشروبات الكحولية ويحرص على التعاليم الإسلامية ، ما زاد من وضعه المحرج أمام الجمهور .

ومع ذلك ، فإن الثنائي لم يعلقا على الموقف بل ونشرت زوجته ريتا جوهال البريطانية والهندية الأصل فيديو لإبنتهما ، وعلقت عليه قائلة : ناني تتعلم الصلاة ، وكأنها تريد التغطية على موقفها والتأكيد على إلتزام العائلة بالتعاليم الإسلامية .

الجدير بالذكر أن محرز “28 ” عام تزوج من جوهال “25 ” عام 2015 ، وانجب منها ابنتين ، فيما تبتعد الزوجه عن وسائل الإعلام ولا تزد عن نشر بعض الصور على مواقع التواصل الإجتماعي .