جوجل تخطط لإطلاق ساعات بيكسل ووتش 4 بعد صفقة المليارات 

وكالات(صدى):

تعتزم شركة “جوجل” الأمريكية تنفيذ خطة ثورية بعد إبرامها صفقة المليارات، حيث تخطط لإطلاق ساعات جديدة تحمل اسم “بيكسل ووتش 4” بعد إبرامها اتفاقية الاستحواذ على شركة “فت بت” المصنعة للساعات الذكية، في صفقة تصل إلى 2.1 مليار دولار.

وبحسب المعلومات الواردة فإن جوجل ​ستدعم ساعات “بيكسل ووتش 4” الجديدة منتجات جوجل الجديدة مثل “بيكسل 4″ و”غوغل هوم” و”بيكسل بوك”، خاصة وأنها ستستحوذ على ساعات “فت بت” الحديثة مثل “فت بت فيرسا 2″، و”فت بت فيرسا لايت”.

ويتوقع أن تعمل ساعات “بيكسل ووتش” الجديد بنظام تشغيل محدث مدمج بين “أندرويد” و”وير” المستخدم في “فت بت”، من أجل تتبع متميز للياقة البدنية والنشاط الصحي والبدني لمستخدميه.