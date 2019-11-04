فتاة غير مؤهلة تقود «طائرة» تابعة لشركة تجارية
وجهت السلطات الروسية بالتحقيق في ” مقطع فيديو ” ، تظهر فيه فتاة غير مؤهلة تجلس على مقعد القيادة وتسيّر طائرة تابعة لشركة تجارية.
وعن التفاصيل، نشرت فتاة تدعى ” آنـــا ” مقطع الفيديو وعلقت عليه قائلة: ” لقد كانت تجربة رائعة بشكل لا يصدق” .
ويُظهر في الفيديو ” الفتاة ” وهي تجلس في قمرة القيادة وتجرب التحكم بطائرة تابعة لشركة ” إيرورو ” التجارية، وكانت تتبع فقط تعليمات الطيار.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الطائرة كانت قد أقلعت من مدينة ” ياكوتسك ” باتجاه مدينة باتاغاي الواقعة أقصى الشرق من روسيا.
فيما أعلنت شركة ” إيرورو ” للطيران، أنها فتحت تحقيقًا داخليًا للتأكد من مدى صدق الفيديو، وإن كانت الحادثة وقعت حقًا على متن إحدى طائراتها.
نيشمووور[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ يومين
حاليه
fares[ عدد التعليقات: 981 ] نشر منذ يومين
حلوة يمكن كان مجلسها في عبو ويعلمها كيف القيادة وهو يشوف شغله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86404 ] نشر منذ يومين
راح فيها الطيار ..