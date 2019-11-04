فتاة غير مؤهلة تقود «طائرة» تابعة لشركة تجارية

موسكو(صدى):

وجهت السلطات الروسية بالتحقيق في ” مقطع فيديو ” ، تظهر فيه فتاة غير مؤهلة تجلس على مقعد القيادة وتسيّر طائرة تابعة لشركة تجارية.

وعن التفاصيل، نشرت فتاة تدعى ” آنـــا ” مقطع الفيديو وعلقت عليه قائلة: ” لقد كانت تجربة رائعة بشكل لا يصدق” .

ويُظهر في الفيديو ” الفتاة ” وهي تجلس في قمرة القيادة وتجرب التحكم بطائرة تابعة لشركة ” إيرورو ” التجارية، وكانت تتبع فقط تعليمات الطيار.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الطائرة كانت قد أقلعت من مدينة ” ياكوتسك ” باتجاه مدينة باتاغاي الواقعة أقصى الشرق من روسيا.

فيما أعلنت شركة ” إيرورو ” للطيران، أنها فتحت تحقيقًا داخليًا للتأكد من مدى صدق الفيديو، وإن كانت الحادثة وقعت حقًا على متن إحدى طائراتها.