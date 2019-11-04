بالصور.. اصطدام شاحنة وحافلتين على «دائري عرفة» ووقوع 18 إصابة

حسين العلي(صدى):

شهد طريق “دائري عرفة ” بالعاصمة المقدسة صباح اليوم الإثنين حادث مروع لإصطدام شاحنة وحافلتين أسفر عن وقوع عدد من الإصابات .

وفي التفاصيل ، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة صباح اليوم الاثنين الساعة ٩:١٤ بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم بين حافلتين في طريق عرفة الخط الدائري خلف الطوارئ وبة عدد من الإصابات .

وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٩ فرق اسعافية بقيادة القائد الميداني محمد الشريف .

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ١٨ إصابة منها إصابة بليغة .

وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلت ٦ إصابات إلى مستشفى النور التخصصي ،كما نقلت ١٠ إصابات إلى مستشفى الملك فيصل.