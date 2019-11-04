خطورة نقص وزن طفلك عند الولادة ونصائح هامة لزيادته

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتبر وزن الطفل دلاله هامة على نموه الجسدي بشكل سليم وهو ما يثير القلق لدى بعض الأمهات اللاتي يعاني أطفالهن من ضعف الوزن .

ويؤكد الأطباء أن الوزن الطبيعي للأطفال حديثي الولادة يتراوح بين 2.5 – 4 كجم ، وفقاً لعدة عوامل منها مدى تغدية الأم أثناء الحمل ، وعمرها ، والعامل الوراثي ، كما يتأثر وزن الطفل بالسلب إن كان الحمل في توأم .

كما أكدوا أن نقص وزن الطفل يؤثر على التطور الحركي له وقد يسبب صعوبات التعلم وإصابته بالكسل ، لذا يجب عليكي الإهتمام بتغذيته ووصوله للوزن الملائم ، وفقاً للإرشادات التالية :

1- اهتمي برضاعة طفلك طبيعياً منذ الساعات الأولى حتى لا يبدأ بفقدان وزنه بسبب نقص السعرات الحرارية بعد الولادة .

2- اهتمي بالتغذية السليمة أثناء الرضاعة لأنها المسؤولة عن إمداد طفلك بالعناصر الغذائية المطلوبة .

3- في مرحلة إدخال الوجبات المتنوعة لا تقدمي أكثر من صنف في نفس الوقت حتى لا تسببين تلبك معوي للطفل .

4- ابدأي بوجبات سهلة البلع منذ الشهر الرابع تدريجياً بجانب الرضاعة مع التنظيم بينهم .

ولا تنسي أن التغذية السليمة أثناء الحمل هي أساس تكوين الجنين وبناء جسده الذي ينعكس على الوزن بعد الولادة .

وهناك حالات يجب المتابعة فيها مع الطبيب مثل ولادة الطفل في وقت مبكر ، مع التأكد من عدم إصابة الأطفال قليلي الوزن من أي مشاكل بالبنكرياس ، أو إصابتهم بالإرتداد المعوي المريئي .