خطورة نقص وزن طفلك عند الولادة ونصائح هامة لزيادته
يعتبر وزن الطفل دلاله هامة على نموه الجسدي بشكل سليم وهو ما يثير القلق لدى بعض الأمهات اللاتي يعاني أطفالهن من ضعف الوزن .
ويؤكد الأطباء أن الوزن الطبيعي للأطفال حديثي الولادة يتراوح بين 2.5 – 4 كجم ، وفقاً لعدة عوامل منها مدى تغدية الأم أثناء الحمل ، وعمرها ، والعامل الوراثي ، كما يتأثر وزن الطفل بالسلب إن كان الحمل في توأم .
كما أكدوا أن نقص وزن الطفل يؤثر على التطور الحركي له وقد يسبب صعوبات التعلم وإصابته بالكسل ، لذا يجب عليكي الإهتمام بتغذيته ووصوله للوزن الملائم ، وفقاً للإرشادات التالية :
1- اهتمي برضاعة طفلك طبيعياً منذ الساعات الأولى حتى لا يبدأ بفقدان وزنه بسبب نقص السعرات الحرارية بعد الولادة .
2- اهتمي بالتغذية السليمة أثناء الرضاعة لأنها المسؤولة عن إمداد طفلك بالعناصر الغذائية المطلوبة .
3- في مرحلة إدخال الوجبات المتنوعة لا تقدمي أكثر من صنف في نفس الوقت حتى لا تسببين تلبك معوي للطفل .
4- ابدأي بوجبات سهلة البلع منذ الشهر الرابع تدريجياً بجانب الرضاعة مع التنظيم بينهم .
ولا تنسي أن التغذية السليمة أثناء الحمل هي أساس تكوين الجنين وبناء جسده الذي ينعكس على الوزن بعد الولادة .
وهناك حالات يجب المتابعة فيها مع الطبيب مثل ولادة الطفل في وقت مبكر ، مع التأكد من عدم إصابة الأطفال قليلي الوزن من أي مشاكل بالبنكرياس ، أو إصابتهم بالإرتداد المعوي المريئي .
اترك تعليقاً