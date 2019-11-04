لكزس تعرض سيارتها الاختبارية « LF-30» وتكشف عن مميزاتها

طوكيو(صدى):

عرضت شركة” لكزس ” سيارتها الاختبارية ” LF-30 ” ، خلال معرض طوكيو الدولي للسيارات المقام حاليًا في اليابان، كاشفة بذلك عن مستقبل السيارات ذاتية القيادة.

وعن تصميم السيارة، جاءت مع خطوط تواكب فلسفة مستقبل السيارات، وذلك مع خطوط هيكل جريئة وحادة للغاية، تخلت فيها الصانعة اليابانية عن مفهوم الشبك الأمامي المغزلي.

كما تنميز السيارة ايضًا بتصاميم تواكب مفهوم علوم الفضاء، لتسلط الضوء على مفاهيم جديدة يمكن أن تشهدها السيارات القادمة من ” لكزس ” .

وتتسم ” Lexus LF-30 ” بحصولها على بابين ضخمين يفتحان للأعلى، كاشفين عن مقصورة تتسع لأربعة ركاب وتزخر بشاشات قادرة على فهم حركات الإنسان الإيمائية.

وفيما يتعلق بمحركات السيارة ، فإنها تعتمد على محركات كهربائية تنتج قوة 536 حصاناً، وتعمل هذه السيارة بنظام دفع كلي للعجلات، أو بنظام دفع خلفي.

ويتم ذلك وفقاً لوضعيات وأنماط القيادة التي يضعها السائق ووفقًا لظروف القيادة.