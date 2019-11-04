أغرب جنازة لمسنة أدمنت شرب الشاي

متابعة- أميرة خالد(صدى):

في أغرب جنازة على الإطلاق ، وضعت سيدة مسنة في تابوت مزين كعلبة الشاي بناءً على وصيتها المشددة لإبنتها .

وفي التفاصيل ، فقد أدمنت المسنة “73” عام البريطانية شرب الشاي إلى حد احتساء 40 كوب يومياً حتى تمنت أن يتم وضعها في تابوت كعلبة الشاي تماماً بعد موتها .

وتقول نجلتها أن والدتها عاشقة الشاي ” تينا واتسون ” قالت لها : لا أريد التابوت الخشبي أو النعش ، أريد أن أدفن في تابوت يشبه صندوق ضخم من أكياس الشاي .

ورغم تأثير الشاي على الأعصاب ، إلا أن نجلتها أكدت أنها كانت أكثر سعادة مع شرب الشاي وكانت مبتهجة واستطاعت أن تتجاوز محن كثيرة مثل مرضها بالسرطان وبتر ساقيها إثر عدوى لدغة حشرة سامة .