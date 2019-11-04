متجاهلا القضية الفلسطينية.. «أردوغان» يقوي علاقاته مع الاحتلال الإسرائيلي

أنقرة(صدى):

شن زعيم التيار الإصلاحي في حركة فتح، وعضو المجلس التشريعي محمد دحلان، هجومًا قويًا ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي صاغ علاقات قوية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريئيل شارون، أثناء انتفاضة الفلسطينيون في وجه الاحتلال.

وأوضح ” دحلان ” ، في تصريحات عبر برنامج ” الحكاية ” الذي تبثه قناة mbc مصر: ” أردوغان لا يحب أن يرى عربيًّا قويًّا، وتتملكه أوهام الدولة العثمانية، واعتمد على بعض المرتزقة العرب لتمكين أوهامه ” .

وقال دحلان: ” حين كنت أقاتل بجانب ياسر عرفات، كان أردوغان يزور شارون في إسرائيل ” ، لافتًا إلى أن 300 طائرة تسير شهريًّا بين تركيا وإسرائيل، وأن 60% من الحديد المستخدم في بناء المستوطنات هو من تركيا.

وأضاف:” لم أرَ بصمة إيجابية لتركيا عبر التاريخ تخدم فلسطين، وجميع الإرهابيين في سوريا دخلوا وخرجوا عبر تركيا، إضافة إلى أن أردوغان سرق ذهب البنك المركزي الليبي، ولدي وثائق تثبت ذلك ” .