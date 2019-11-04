الصدفة تجمع بين تامر حسني ومحمد رمضان على إنستجرام

القاهرة(صدى):

حدثت صدفةٌ غريبةٌ جمعت الثنائي المصري المطرب تامر حسني والفنان محمد رمضان، بعدما نشر كل منهما مقطع فيديو وصورةً أرادا من خلالهما توضيح قصة كفاحهما ومدى معاناتهما مع الفقر في بداية حياتهما وذلك عبر حساباتهما الشخصية على “إنستجرام”.

أعاد تامر حسني نشر جزء من لقاء سابق له مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة”، يكشف فيه عن معاناته في بداية حياته في كل المجالات التي سعى للوصول إليها أبرزها المجال الرياضي والفني، قائلًا: “2 من الأندية استغنوا عني وروحت أمثل منفعش”.

ولفت تامر: “بصراحة الكلام دا مهم أوي وعن تجربة ونفسي يوصلكم عشان كدا لما شوفت حد محترم منزله وحاطت عليه موسيقا مسلسل آدم عجبني جدًا وحبيت انكم تشوفوه تاني وتسمعوه كويس جدًا جايز المعنى اللي فيه يوصلكم أكتر وجايز يكون فيكوا ناس مشافوش اللقاء دا قبل كدا”.

وفي الوقت ذاته، قام الفنان محمد رمضان بنشر صورةً له أثناء انتظاره لسيارته “الرولز رويس”، قائلًا: “وأنا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني أنط في الأتوبيس وهو ‏بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي”.

وأوضح رمضان: “النهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش ‏بضحك زي زمان، بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار دلوقتي طبعًا، ربنا يديمها نعمة”.