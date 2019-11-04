بالفيديو.. السومة يوضح سبب رميه قميص الأهلي في مباراة الهلال 

نواف السالم(صدى):

كشف اللاعب السوري عمر السومة عن تفاصيل مثيرة بشأن واقعة رميه قميص الأهلي، خلال مباراة فريقه أمام الهلال في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، قائلا إن علاقته بالمدرب السابق كانت جيدة جداً، ولم يكن هناك أي نوع من التوتر، غير أنه وزملاءه كانوا يرون أن مصلحة الفريق تقتضي قدوم مدرب آخر.

وأوضح السومة في لقاء مع برنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، أن غضبه في تلك الواقعة كان بسبب خلاف فني حول إدارة المباراة، لافتا:” الجميع يحرص على تقديم أفضل مستوى للتأهل بعد تفوق الهلال ذهاباً برباعية، وكان الخلاف حول رغبة المدرب في اللعب بارتكاز واحد”.

ولفت السومة إلي أنه قال للمدرب إنه ليس لديه مانع أن يجلس على مقاعد البدلاء إن كان في حيرة عمن يدفع به في المباراة، فالأهم هو مصلحة الفريق، موضحت أنه بعد تفوق الأهلي بهدف في الشوط الأول انتظر أن يدفع به المدرب للمساهمة في إحراز المزيد من الأهداف لكنه لم يفعل ما تسبب في غضبه.