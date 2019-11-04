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مطالبات بالشورى لزيادة نسبة الطالبات ببرنامج الابتعاث

مطالبات بالشورى لزيادة نسبة الطالبات ببرنامج الابتعاث
نايف السالم(صدى):

طالب أعضاء بمجلس الشورى وزارة التعليم، بزيادة نسبة قبول الطالبات ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

ورفع أعضاء المجلس هذا الطلب بعد الاطلاع على النسب التي عرضتها الوزارة بشأن أعداد المبتعثين من الطلاب والطالبات.

واعتبر أعضاء الشورى أن هناك خللا في تكافؤ الفرص بين الطلاب والطالبات حيث وصلت نسبة الطالبات من الابتعاث إلى 29.93 %.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 642 ] نشر منذ يومين

انتم صادقين الزيادة الأنحلال والمروق من الدين والزيادة التبرج والسفور خلاص جاء موسم الرياض يكفي ضياع ومجون وانحلال عن مبادي الدين وذهاب الغيرة وصلنا الشر لحد منزلنا بدون ماحديتكلف وبدون احد ينكر المنكرين والمنتقدين كلهم في دار ابو زعبل

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