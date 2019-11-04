مطالبات بالشورى لزيادة نسبة الطالبات ببرنامج الابتعاث

نايف السالم(صدى):

طالب أعضاء بمجلس الشورى وزارة التعليم، بزيادة نسبة قبول الطالبات ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

ورفع أعضاء المجلس هذا الطلب بعد الاطلاع على النسب التي عرضتها الوزارة بشأن أعداد المبتعثين من الطلاب والطالبات.

واعتبر أعضاء الشورى أن هناك خللا في تكافؤ الفرص بين الطلاب والطالبات حيث وصلت نسبة الطالبات من الابتعاث إلى 29.93 %.