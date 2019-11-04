الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على جازان والباحة

جازان(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك والريث وفيفا وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة مساءً .

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات المخواة، المندق، بلجرشي والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني ، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.