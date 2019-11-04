فلكية جدة: «التربيع الأول» يزين السماء اليوم

بدر الحارثي(صدى):

قال المهندس ماجد ابوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية في جدة أن القمر يصل لحظة التربيع الأول يوم الإثنين 4 نوفمبر 2019 عند الساعة 01:23 بعد الظهر بتوقيت السعودية (10:23 صباحا بتوقيت غرينتش) وبذلك يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض في هذا الشهر.

القمر سوف يشرق عند الظهر ويصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس وسيظل مشاهدا في قبة السماء إلى أن يغرب عند منتصف الليل حسب التوقيت المحلي.

وتعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر ونصفه الاخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وفي هذا التوقيت يرصد على سطح القمر ما يشبه حرف (X) أحد اشهر التضاريس البصرية التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوب حيث تشرق الشمس فوق فوهة (ويرنر) في نصف الكرة الجنوبي للقمر وتغمر أشعة الشمس المناطق العالية في المنطقة وتصنع شكلًا متقاطعًا مضيء ، ويتكرر ظهور هذا الشكل في كل دورة قمرية ولكن فقط لفترة قصيرة عند مرحلة التربيع الأول.

إن هذا الشكل مثال لكيف أن الضوء والطبوغرافية يمكنهما أن يتحدا سويا على سطح كوكب أو قمر لينتج شكل يبدو مألوفا لعين الانسان.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.