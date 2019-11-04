بيان من نادي إيفرتون بعد إصابة أندريه غوميز المرعبة

ماجد محمد(صدى):

على خلفية تعرض أندريه غوميز لاعب وسط إيفرتون لإصابة مرعبة في القدم اليمنى، أعلن النادي الإنجليزي في بيان له أن البرتغالي سيخضع لعملية جراحية، اليوم الاثنين.

وقال بيان النادي إنه عقب إخضاع غوميز للاختبارات، تأكدت إصابته بخلع وكسر في الكاحل الأيمن.

وكان ماركو سيلفا المدير الفني لإيفرتون وصف الموقف بأنه لحظة قاسية بالنسبة للجميع، قائلا: نسينا المباراة والنتيجة بعدما حدث لأندريه.

وخلال لقاء إيفرتون مع توتنهام هوتسبير الذي انتهى بالتعادل 1-1، الأحد، التحم سون هيونغ مين لاعب الفريق اللندني مع غوميز، فيما بدا أن الأخير تعرض لإصابة قاسية في الساق، مما أدى إلى طرد اللاعب الكوري الجنوبي.

وتكشف الصور هول الإصابة، حيث بدا اللاعب البرتغالي يتألم بشدة وهو ملقى على الأرض، بينما ظهرت ساقه اليمنى في وضعية غير طبيعية.

يذكر أن هيونغ سون لاعب توتنهام المتسبب في إصابته قد أصابه الذهول بعد ما أدرك حجم الإصابة التي تعرض لها غوميز.

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