تركي آل الشيخ يرد على منتقدي موسم الرياض بمقطع فيديو
رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على منتقدي موسم الرياض، أمس الأحد، من خلال مقطع فيديو.
ونشر آل الشيخ مقطعا من فعاليات موسم الرياض، وعلق ساخرًا من المنتقدين: «ملاهي في مدينة ما في موسم ما وفيها جمهور ما … طبعاً اكيد مو الرياض لن الرياض مافي إقبال على الترفيه».
يذكر أن موسم الرياض فاجأ الجميع من ناحية التنظيم وحجم الإقبال الكبير، في حين افتتحت فقط 6 مناطق من أصل 12 منطقة، وفقا للهيئة العامة للترفيه.
ويتوقع أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية.
ملاهي في مدينة ما في موسم ما وفيها جمهور ما … طبعاً اكيد مو الرياض لن الرياض مافي اقبال على الترفية … ملاحظة اليوم كان الاحد 👀 pic.twitter.com/9kTchZKNQT
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 4, 2019
الشاعر[ عدد التعليقات: 644 ] نشر منذ 34 دقيقة
كثرة البربرة مالة داعي يكفي استفزاز
مايحصل لايرضي الله ولارسولة
حسبنا الله ونعم الوكيل عليك وعلى من خلفك
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 24 دقيقة
حضور الجمهور ليس مقياس…الإنسان بطبيعته فضولي يميل لمشاهدة أي شيء
بيت يحترق تجمهر الناس حوله لمشاهدة الحريق وحوداث السيارات..جثث ملقاة على الاسفلت والناس حولها
حتى قطع رأس إنسان يتدافع الناس للمشاهدة.
اهم شيء هو المحتوى الذي يقدم يا سعادة الباشا لا يتجاوز الخطوط الحمر للأخلاق والقيم..من يحدد هذه الخطوط الحمر…؟
الدين ياسادة
لللل[ عدد التعليقات: 523 ] نشر منذ 17 دقيقة
وعندالله تجتمع الخصوم ياتركي
فهنالك ياخذ كل امري حقه