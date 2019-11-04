ندى باعشن : السعودي هالأيام صار يقول بكل فخر ” أنا سعودي “

الإثنين 4
نوفمبر
إيران محور الشر…تضررت جدا بالإصلاحات الاجتماعية في السعودية
المسؤولين الإيرانيين في كل مناسبة في الدول الغربية وأمريكا ومنهم وزير الخارجية الإيراني ظريف.
يصرحون أمام وسائل الإعلام العالمية أن السعودية دولة متخلفة والوحيدة في العالم تفرض قيود على قيادة المرأة للسيارة وهذا من ابسط حقوقها على حد قولهم .وأن قيادة المرأة للسيارة في إيران منذ قيام الثورة…سمعت هذا من ظريف
كذابه والله انها تفتخر بانها حضرمية اكثر من انها سعودية,,وفي بيوتهم يتكلمون باللهجة الحضرمية
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مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 7 ساعات
إيران محور الشر…تضررت جدا بالإصلاحات الاجتماعية في السعودية
المسؤولين الإيرانيين في كل مناسبة في الدول الغربية وأمريكا ومنهم وزير الخارجية الإيراني ظريف.
يصرحون أمام وسائل الإعلام العالمية أن السعودية دولة متخلفة والوحيدة في العالم تفرض قيود على قيادة المرأة للسيارة وهذا من ابسط حقوقها على حد قولهم .وأن قيادة المرأة للسيارة في إيران منذ قيام الثورة…سمعت هذا من ظريف
صالح الصالح[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 34 دقيقة
كذابه والله انها تفتخر بانها حضرمية اكثر من انها سعودية,,وفي بيوتهم يتكلمون باللهجة الحضرمية