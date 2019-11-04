ردة فعل مشجعة بعد لقاء لاعب النصر بيتروس

الإثنين 4
نوفمبر
هذا نتيجة الكلام عن بنات الدول في الخارج والسخرية والاستنكار والشجب بدل الدعاء لهم بالستر…والتشدق بالعادات والتقاليد وكأنهم شعب الله المختار
ودارت الدوار عليهم في الداخل وأصبح تقرب الفتيات من الفنانين و الرياضيين ونجوم السوشل ميديا ظاهرة في كل مناسبة.
اللهم احفظنا في المحيا والممات
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مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 55 دقيقة
هذا نتيجة الكلام عن بنات الدول في الخارج والسخرية والاستنكار والشجب بدل الدعاء لهم بالستر…والتشدق بالعادات والتقاليد وكأنهم شعب الله المختار
ودارت الدوار عليهم في الداخل وأصبح تقرب الفتيات من الفنانين و الرياضيين ونجوم السوشل ميديا ظاهرة في كل مناسبة.
اللهم احفظنا في المحيا والممات