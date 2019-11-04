أمير قطر المدلل يقود اقتصاد بلاده للهاوية ويواصل تسخير أموال شعبه لتمويل الإرهاب

نايف السالم(صدى):

لازال الأمير القطري المدلل تميم بن حمد، على سياسته الفاشلة، التي تقود بلاده للانهيار الاقتصادي.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر وعددها 46 عن نتائجها المالية للفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2019.

وبلغت قيمة صافي أرباح تلك الشركات عن تلك الفترة 29.5 مليار ريال قطري مقابل 31.1 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام2018، بانخفاض نسبته 5.3%.

وفضحت المعارضة القطرية حجم الخسائر التي تكبدتها الشركات القطرية خلال الـ 9 أشهر الماضية، في ظل سياسة التخبط التي يتبعها تميم، موضحة أن أرباح مجموعة المستثمرين القطريين سجلت خسائر ضخمة خلال الربع الثالث من العام الجارى بنسبة 12.3% على أساس سنوى.

ويشهد الاقتصاد القطري انخفاضا كبيرا في ثقة المستثمرين، كما انكمشت معدلات نموه متأثرة بانهيار قطاعي التصنيع والتشييد.

وفي الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد الدوحة يستمر تنظيم الحمدين في تسخير أموال الشعب لدعم الإرهابيين وتنظيماتهم.

وينفق تميم تلك الأموال من حصيلة أذونات الخزانة لدعم الإرهاب للميليشيات المسلحة التي تدعمها الدوحة.