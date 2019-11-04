بالفيديو..آراء متباينة للمواطنين بخصوص إغلاق المحال وقت الصلاة

علي القحطاني(صدى):

أعرب عدد من المواطنين عن آرائهم حول مسألة إغلاق المحلات وقت الصلاة، خلال تقرير عرضه برنامج «اتجاهات».

ورأى بعض المواطنين أنه من الأفضل إغلاق المحلات وقت الصلاة، مبينين أن من حق العاملين بالمحل أداء الصلاة والحصول على قسط من الراحة.

فيما أشار البعض إلى إمكانية السماح لبعض المحلات في الأنشطة الضرورية أو الطارئة بعدم الإغلاق وقت الصلاة كمحطات البنزين والصيدليات.

وقالت مواطنة إنه لابد أن يكون هناك وقت محدد للصلاة مثل 5 دقائق يتم خلالها إغلاق المحلات للصلاة.

ورأى مواطن أن إغلاق المحلات وقت الصلاة أمر جيد قائلا: «من حق أصحاب المحلات أن يؤدوا الصلاة ويكون ذلك بمثابة وقت للراحة بالنسبة لهم».

بينما رفض آخرون فكرة إغلاق المحلات وقت الصلاة مشيرين إلى أن الشخص قد يحتاج لشراء أمر ضروري ويعيقه عن ذلك إغلاق المحلات.

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