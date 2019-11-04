اختفاء شاب يعمل بالدفاع المدني في ظروف غامضة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهدت الطائف، واقعة اختفاء شاب، يعمل بالدفاع المدني في العاصمة المقدسة، حيث خرج من منزله الخميس الماضي ولم يعد من وقتها.

وأوضحت أسرة المواطن، وهو متزوج وأب لطفلين، أن جوالاته ظلت مغلقة بعد اختفاءه، واختفت مركبته من نوع “أكسنت” التي يستقلها.

وبعد البلاغ عن المفقود تم التعميم من قبل الجهات الأمنية بالطائف ومكة المكرمة، بالبحث عنه، كما تلقى فريق ساعد للبحث والإنقاذ بلاغًا كذلك عن المفقود.