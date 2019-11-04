بالفيديو..محام: ‏الإلزام بإغلاق المحال وقت الصلاة‬ «بدعة»

حمود العنزي(صدى):

سلطت الإعلامية نادين البدير، الضوء في برنامجها «اتجاهات»، على مسألة إغلاق المحلات في وقت الصلاة، التي طالما تباينت الآراء فيها.

ومن جانبه أكد المحام والعضو السابق بالنيابة العامة نايف آل منسي، أن إغلاق المحال أثناء الصلاة هو مجرد عادة توارثناها من فئة كانت تُوصف بالتطرف الشديد، مشيرًا إلى أن الأمر ليس إلزامي ولا يوجد نص في القرآن أو السنة يلزمنا بإغلاق المحلات في مواقيت الصلاة.

وأضاف آل منسي: «هذه الفئة كانت تقص ثوب الرجل الطويل في الشارع بالقوة وتقص الشارب لمن كان شاربه طويل بالإجبار والإكراه، وكانت تضرب الناس على الصلاة بداخل السوق ومن لم يذهب إلى المسجد يُضرب أمام الناس».

وتابع: «هذه الفئة رُفضت اجتماعيًا وحُوربت حتى من قبل الدولة في ذلك الوقت، لكن بقيت أثارهم موجود باعتبارهم كانوا يمثلون خط التدين انذاك للآسف».

وأصر على أن العبادات علاقة مباشرة بين الإنسان وبين ربه، مضيفًا: «ما في نص شرعي ينص على إغلاق المحالات، وإن جعلته من الدين فهو بدعة».

واختتم: «الأصل هو أنه لا يوجد إكراه على أداء العبادة، لماذا؟ لأن النية شرط أساسي في جميع العبادات ولا يقبل الله أي عبادة إلا بالنية وأن تكون خالصة لوجهه، والإكراه يتنافي مع ذلك».

المحامي #يوسف_القعيط عن #إغلاق_المحلات_وقت_الصلاة:

نحن نتشبث بما يميزنا كسعوديين، عشنا في كنف هذا الدين وتعودنا على رؤية تعظيمه في المظاهر الخارجية، وإذا حللنا هذه العقد عقدة وراء عقدة فقدنا هويتنا.. كيف رد عليه "آل منسي"؟@nayef_almnsi@YAlquait#اتجاهات#خليجية pic.twitter.com/gTQwRS1aUu — اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) November 3, 2019

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