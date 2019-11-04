بالفيديو..محام: الإلزام بإغلاق المحال وقت الصلاة «بدعة»
سلطت الإعلامية نادين البدير، الضوء في برنامجها «اتجاهات»، على مسألة إغلاق المحلات في وقت الصلاة، التي طالما تباينت الآراء فيها.
ومن جانبه أكد المحام والعضو السابق بالنيابة العامة نايف آل منسي، أن إغلاق المحال أثناء الصلاة هو مجرد عادة توارثناها من فئة كانت تُوصف بالتطرف الشديد، مشيرًا إلى أن الأمر ليس إلزامي ولا يوجد نص في القرآن أو السنة يلزمنا بإغلاق المحلات في مواقيت الصلاة.
وأضاف آل منسي: «هذه الفئة كانت تقص ثوب الرجل الطويل في الشارع بالقوة وتقص الشارب لمن كان شاربه طويل بالإجبار والإكراه، وكانت تضرب الناس على الصلاة بداخل السوق ومن لم يذهب إلى المسجد يُضرب أمام الناس».
وتابع: «هذه الفئة رُفضت اجتماعيًا وحُوربت حتى من قبل الدولة في ذلك الوقت، لكن بقيت أثارهم موجود باعتبارهم كانوا يمثلون خط التدين انذاك للآسف».
وأصر على أن العبادات علاقة مباشرة بين الإنسان وبين ربه، مضيفًا: «ما في نص شرعي ينص على إغلاق المحالات، وإن جعلته من الدين فهو بدعة».
واختتم: «الأصل هو أنه لا يوجد إكراه على أداء العبادة، لماذا؟ لأن النية شرط أساسي في جميع العبادات ولا يقبل الله أي عبادة إلا بالنية وأن تكون خالصة لوجهه، والإكراه يتنافي مع ذلك».
المحامي #يوسف_القعيط عن #إغلاق_المحلات_وقت_الصلاة:
نحن نتشبث بما يميزنا كسعوديين، عشنا في كنف هذا الدين وتعودنا على رؤية تعظيمه في المظاهر الخارجية، وإذا حللنا هذه العقد عقدة وراء عقدة فقدنا هويتنا..
كيف رد عليه "آل منسي"؟@nayef_almnsi@YAlquait#اتجاهات#خليجية pic.twitter.com/gTQwRS1aUu
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) November 3, 2019
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 30200 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ممكن الجمع بين الصلاوات وخصوصا في المولات والمحلات التجاريه
ممكن جمع الضهر والعصر وجمع المغرب والعشاء وهذا جائز شرعا لحديث ابن عباس رضي الله عنه
عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى بالمدينة سبعاً وثمانياً: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء ) متفق عليه.
ولمسلم 🙁 جمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء بالمدينة في غير خوفٍ ولا مطر، قال سعيدٌ : قلتُ لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : كي لا يحرج أمته )
وفي لفظٍ له 🙁 في غيرخوفٍ ولا سفر ) .
زنبق[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
بني علمان وبني ليبرال مامعهم شغله غير الدين وتشويه صورته
وصلت المعلومة[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 53 دقيقة
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11)
المنافقون
إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (1) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (3) ۞ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ (4
لللل[ عدد التعليقات: 521 ] نشر منذ 28 دقيقة
اهل النفاق
AL- M utrafi hussien[ عدد التعليقات: 546 ] نشر منذ 18 دقيقة
قال تعالى ياايها الذين امنو لا تلهيكم تجارتكم عن ذكر الله ,الخ صدق الله العظيم