راشد الماجد لتركي آل الشيخ: «سر يا أبو ناصر ولا عزاء لأنصار الكآبة»

أميرة خالد(صدى):

علق الفنان راشد الماجد على مقطع فيديو نشره المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، متحدثاً عن أحدث مستجدات فعاليات موسم الرياض.

وكان آل الشيخ قد أعرب عن دهشته من الانتقادات التي يواجهها موسم الرياض، قائلا: «نبض الرياض full، البوليفارد full، وينترلاند full، السفاري full، الحفلات sold out، المربع والمطاعم full، واجهة الرياض full، أبي أعرف مين اللي زعلان من الترفيه، 5 مليون إلى الآن زائر و100 ألف سائح في أسبوعين ولسه باقي 8».

ومن جانبه قال الماجد لرئيس الهيئة العامة للترفيه: «سر يابو نصر وكلنا معك وكل السعوديين.. ولا عزاء للأعداء وأنصار الكآبة وجمهور الظلام..”، ثم اختتم كلماته مدعماً موسم الرياض بالهاشتاغ الرئيسي للفعاليات».

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