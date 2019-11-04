سائق حافلة يدهس المارة ويلقي بنفسه في مضيق البوسفور

أنقرة(صدى):

شهدت منطقة بيسكيتاش وسط اسطنبول، حادثدهس جماعي، نفذه سائق حافلة، مسفرًا عن إصابة 12 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة.

وبينما كان يلوذ السائق بالفرار من موقع الدهس، أقدم على طعن أحد المارة، قبل أن يلقي بنفسه في مضيق البوسفور.

وأسفرت الواقعة عن إصابة 13 شخصًا ، نقل 5 منهم إلى المستشفى، بينهم حالتان حرجتان.

واستطاع رجال الشرطة استخراج منفذ الهجوم من المياه واعتقاله، ولم تتضح بعد الدوافع وراء هذا الهجوم.