موعد وأسعار تذاكر ذهاب نهائي أبطال آسيا
تطرح شركة صلة الخميس المقبل، تذاكر مواجهة الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 .
وفيما يلي أسعار التذاكر المقررة:
بلاتينيوم أفراد بلس: 5000 ﷼
بلاتينيوم أفراد وعائلات : 3000﷼
المنصة ذهبية أفراد عائلات: 2500 ﷼
المنصة فضية أفراد وعائلات: 1800 ﷼
الموحدة الواجهة: 300 ريال
الموحدة الفريق الضيف: 300 ريال
باقي الملعب أفراد وعائلات: 50 ريال.
والهلال استفاد من فوزه ذهابًا على السد 4-1 ليتأهل إلى النهائي، حيث خسر إيابًا بهدفين مقابل أربعة.
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