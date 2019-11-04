موعد وأسعار تذاكر ذهاب نهائي أبطال آسيا

طلال الغامدي(صدى):

تطرح شركة صلة الخميس المقبل، تذاكر مواجهة الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 .

وفيما يلي أسعار التذاكر المقررة:

بلاتينيوم أفراد بلس: 5000 ﷼

بلاتينيوم أفراد وعائلات : 3000﷼

المنصة ذهبية أفراد عائلات: 2500 ﷼

المنصة فضية أفراد وعائلات: 1800 ﷼

الموحدة الواجهة: 300 ريال

الموحدة الفريق الضيف: 300 ريال

باقي الملعب أفراد وعائلات: 50 ريال.

والهلال استفاد من فوزه ذهابًا على السد 4-1 ليتأهل إلى النهائي، حيث خسر إيابًا بهدفين مقابل أربعة.