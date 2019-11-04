بالأسماء.. «القصبي» يصدر قرارًا بتدوير بعض رؤساء بلديات عسير

أبها(صدى):

أعلنت أمانة منطقة عسير، عن صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد القصبي، رقم ٤١٠٠٠٥٩٦٤٢ بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٤١هـ المتضمن تدوير بعض رؤساء بلديات المنطقة، وهم.

1. ينهى تكليف المهندس م١٣/ سلمان بن حسين جابر الفيفي من القيام بعمل رئيس بلدية النماص وتكليفه بالعمل بالأمانة.

2. ينهى تكليف المهندس م١١/ بندر بن محمد سالم الشهراني من القيام بعمل رئيس بلدية صمخ، وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية محافظة سراة عبيدة لمدة ٣٠ يومًا على أن يستمر تكليفًا بعد نهاية الانتداب.

3. ينهى تكليف المهندس م١٠/ عبدالله بن عايض دلبوح من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة بلقرن، وينتدب بعمل رئيس بلدية النماص لمدة ٣٠ يومًا على أن يستمر تكليفًا بعد نهاية الانتداب.

4. ينهى تكليف المهندس م١٠/ محمد بن علي آل مبشر من القيام بعمل رئيس بلدية بحر أبو سكينة، وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية بارق لمدة ٣٠ يومًا على أن يستمر تكليفًا بعد نهاية الانتداب.

5. ينهي تكليف المهندس م١٠/ احمد بن عوض بن محمد البارقي من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة بارق، وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية بلقرن لمدة ٣٠ يومًا على أن يستمر تكليفًا بعد نهاية الانتداب.

6. ينهي تكليف المهندس م٨/ نايف بن علي بن عبدالله الغامدي من القيام بعمل رئيس بلدية الفرشة، وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية بحر أبو سكينة لمدة ٣٠ يومًا على أن يستمر تكليفًا بعد نهاية الانتداب.

7. تكليف أمين منطقة عسير بتكليف رئيس لكل بلدية النفيع وبلدية الفرشة، وفق ما تتضمنه الفقرة ثامنًا من التعليمات المنظمة لترشيح وتكليف وإعفاء رؤساء البلديات الصادر بها تعميم الوزارة رقم ٣٧٣١٦ بتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٣٨هـ.