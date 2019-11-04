ليفربول ينافس ريال مدريد لضم نجم تشيلسي

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير إسبانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يخطط لإجراء صفقة مدوية مع منافسه تشيلسي، في سوق الانتقالات الصيفية 2020.

وأوضحت التقارير، أن ليفربول ينوي التعاقد مع النجم الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط نادي تشيلسي، حيث يريد يروجن كلوب تدعيم خط وسط فريقه.

وكانت تقارير أخرى، قد أشارت إلى أن النجم الفرنسي على رادار ريال مدريد الإسباني الذي يرصد مبلغ 70 مليون يورو لضم كانتي (28 عامًا) .

أما نادي تشيلسي، فيبدو أنه يرفض التخلي عن كانتي لأي من الفريقين، إلا أنه سيفكر في ذلك حال فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.